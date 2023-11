Danilo fa il tifo per Djokovic agli ATP Finals: il gesto del capitano Juve per il tennista che ieri era allo Stadium

Danilo restituisce il favore a Djokovic. Come? Facendo il tifo per il tennista serbo impegnato nel debutto degli ATP Finals contro Rune che ieri era allo Stadium per la partita tra i bianconeri e il Cagliari.

Il capitano della Juve, come mostrano due stories pubblicate su Instagram, si trova al Pala Alpitour di Torino per assistere al match.

