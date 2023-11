I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Como Juventus Women

Peyraud-Magnin 6 – Un paio di brividi su tiri-cross del Como. Ma in realtà nessuna vera parata…

Lenzini 6 – Monnecchi la impenserisce nel primo tempo ma lei, piano piano le prende le misure. Dal 84′ Gama SV

Cascarino 6.5 – Sicura, deve limitare qualche sbavatura col pallone tra i piedi che, come contro la Roma, può costare cara

Salvai 7 – La zuccata che stappa una partita scomoda, e le solite letture intelligenti dietro

Boattin 6.5 – Torna a sinistra, lievita il suo rendimento. Non è un caso. Dal 84′ Nilden SV

Caruso 7.5 – Un gol bellissimo annullato per questione di centimetri (forse), un altro ancora più bello che invece non si può annullare. È il 50esimo in poco più di sei anni e sta giocando mediana…

Grosso 6.5 – Il tandem con Caruso è la cosa più positiva di questo inizio stagione. Bene in entrambe le fasi, pungente nelle sue sortite palla al piede. Dal 75′ Palis 6 – C’è curiosità di vederla con maggiore continuità

Gunnarsdottir 6 – Prosegue il calvario dell’islandese che dà forfait dopo 5 minuti della ripresa. Sin lì non male nel ruolo di trequartista. Dal 50′ Garbino 6 – Qualche rilievo col suo mancino raffinato

Cantore 6.5 – Importantissimo averla ritrovata su quella fascia. Già in buona condizione, dà tanti impulsi giusti. Dal 75′ Thomas 6 – Entra bene, si divora due gol davanti al portiere ma alla fine riesce a trovare il suo primo centro in bianconero

Nystrom 5.5 – Tanto lavoro sporco spalle alla porta, che però vede poco. In questo momento ha bisogno del gol

Beerensteyn 6 – Non tra le sue prestazioni più brillanti. Poi ha nella ripresa ha le caratteristiche per esaltarsi a campo aperto

All. Montemurro 7 – Partita scomoda che la sua Juventus Women fa sembrare facile. Approcciata e condotta bene, senza rischiare quasi mai. Si rialza troppo gli schiaffi di Roma

