Conte successore di Garcia al Napoli? Cosa filtra sull’ex Juve, già accostato alla panchina dei campioni d’Italia un mese fa

In casa Napoli è partito il toto nomi per il successore di Garcia, ad un passo dall’esonero dopo la sconfitta al Maradona contro l’Empoli. Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione dell’ex Juve Conte, già accostato alla panchina dei campioni d’Italia un mese fa.

LE PAROLE – «Conte è stato preso in considerazione dal Napoli e ha preso in seria considerazione il Napoli. Poi ha fatto le sue valutazioni, in primis che non vuole entrare a campionato in corso. A volte si può cambiare idea, ma no nel giro di un mese. E non credo con questo tipo di situazione»,

