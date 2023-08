Ivan Ramiro Cordoba compie oggi 47 anni. Questo il messaggio d’auguri dell’Inter per l’ex difensore colombiano

Tra i giocatori della storia dell’Inter rimasti nei cuori dei tifosi nerazzurri c’è sicuramente Ivan Ramiro Corboba. L’ex difensore colombiano compie oggi 47 anni e la società nerazzurra ha voluto rendergli omaggio attraverso i propri social ed il proprio sito ufficiale.

Su inter.it si legge: «MILANO – Esplosività, carisma e leadership. Ivan Ramiro Cordoba ha condensato queste caratteristiche nei 12 anni in nerazzurro, dando sempre tutto. La prima volta in maglia Inter è datata gennaio 2000. Da quel momento sono state 455 le presenze, condite da 18 reti. Le sue prestazioni in campo sono state contraddistinte da temperamento e grinta, doti che gli hanno permesso di entrare per sempre nel cuore dei tifosi. In nerazzurro ha vinto 15 trofei: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club.

Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri, tantissimi auguri a Ivan Cordoba che oggi compie 47 anni».

L’articolo Compleanni nerazzurri, gli auguri dell’Inter per Cordoba: il messaggio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG