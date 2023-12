Giornata di festa in casa Milan per il compleanno di Davide Bartesaghi. Il giovanissimo terzino sinistro che quest’anno ha fatto il grande salto dalla Primavera alla prima squadra spegne oggi 18 candeline, diventando maggiorenne.

Follow your dreams and enjoy the journey: happy 18th, Davide! #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) December 29, 2023