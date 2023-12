Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso su questa giornata di Serie A e sul Decreto Crescita

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha detto la sua in vista di questo turno di Serie A nel quale il Milan sfiderà il Sassuolo nella giornata di domani, soffermandosi anche sull’abolizione del Decreto Crescita e sul rinnovo di Ancelotti col Real Madrid.

SU ANCELOTTI – «Madridista puro, addio quindi al Brasile. Ha fatto bene».

SUL DECRETO CRESCITA – «Ha ragione Marotta, è un colpo duro a una delle industrie più importanti del Paese ma che viene recepito come un sistema non malato ma gestito in maniera disinvolta, dove ci sono ricchi e viziati. E’ stato utilizzato dal calcio per portare gli stranieri migliori ma anche no, invece che i nostri ‘cervelli’. Mi chiedo: perché i settori giovanili sono pieni di stranieri? Sono per la globalizzazione, ma dobbiamo darci una regolata. Per i club è un duro colpo, ma poi che sarebbe successo a luglio dopo la proroga Siamo sempre sui palliativi, sul mettere una toppa. Questa precarietà non va. E’ colpa di qualcuno o no se siamo così?».

