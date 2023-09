Il Monza, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha celebrato il compleanno dell’ex presidente Silvio Berlusconi.

IL COMUNICATO– «29 settembre, un giorno per sempre speciale. Impossibile dimenticare quando è nato l’Uomo dei Sogni, nel nostro caso del grande sogno biancorosso, che per sempre ha cambiato la storia del Monza. Tanti auguri al nostro Presidente. Silvio Berlusconi per sempre con noi».

