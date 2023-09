Rade Krunic, centrocampista del Milan attualmente infortunato, è stato convocato dalla Bosnia per gli impegni di ottobre. Il CT Milosevic ha spiegato in conferenza, come riportato da gazzetta.it:

«Abbiamo avuto notizie per cui potrebbe essere pronto per quelle date».

