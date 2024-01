L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, compie oggi 25 anni: questo il messaggio d’auguri del club nerazzurro per il compleanno

L’Inter festeggia Carlos Augusto, che oggi fa il compleanno. L’esterno nerazzurro compie oggi 25 anni: questo il messaggio d’auguri sui social del club nerazzurro.

Su inter.it si legge: «Tanti auguri a Carlos Augusto Zopolato Neves! Oggi l’esterno brasiliano compie 25 anni.

Arrivato all’Inter nell’estate 2023, si tratta del primo compleanno nerazzurro di Carlos. Finora in questa sua prima stagione con l’Inter l’esterno ha collezionato 26 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, scendendo in campo in tutti i match giocati dai nerazzurri e segnando un gol.

A Carlos vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!»

L’articolo Compleanno Carlos Augusto: gli auguri social dell’Inter per i suoi 25 anni – FOTO proviene da Inter News 24.

