L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, si è scagliato contro il Var e gli arbitri dopo la sconfitta rimediata contro il Milan

Intervenuto nel corso della conferenza stampa al termine di Empoli Milan, Aurelio Andreazzoli è una furia. Il tecnico dei toscani non ha affatto preso bene il calcio di rigore concesso ai rossoneri per la palla sfiorata col polpastrello da Maleh. Queste le sue proteste contro arbitri e Var, che fanno eco alle lamentele post Inter Verona.

LE PAROLE – «Una schifezza il rigore che ci han dato contro, ora un polpastrello decide. C’è una regola che dice volontario sì o no, così invece si parla solo di questo ca..o di Var. Non ce l’ho con gli arbitri, sono in un meccanismo del ca..o Non si capisce più nulla».

L’articolo Andreazzoli furioso contro il Var: «Il rigore che ci hanno dato contro è una schifezza» proviene da Inter News 24.

