Serie A: crolla il Napoli a Torino, la Lazio supera l’Udinese. Il riassunto dei match delle ore 15:00 della 19^ giornata di campionato

Sono appena terminati i due match delle ore 15:00 di questo diciannovesimo turno del campionato di Serie A. Pesante sconfitta rimediata dal Napoli contro il Torino (i Granata si sono imposti sul 3 a 0), vittoria importante in ottica Champions per la Lazio contro l’Udinese.

A sbloccare il match dell’Olimpico di Torino ci pensa Sanabria. Alla ripresa entra Mazzocchi (esordio con la maglia del Napoli) ma la sua partita dura appena 5 minuti, per via del cartellino rosso che viene estratto nei suoi confronti per una brutta entrata su Lazaro. La squadra di Juric poi dilaga in superiorità numerica con i gol di Vlasic e Buongiorno. La Lazio si impone sull’Udinese per 1 a 2: in gol Pellegrini, Walace e l’ex Inter Vecino.

L’articolo Serie A: crolla il Napoli a Torino, la Lazio supera l’Udinese. Il riassunto dei match delle 15 proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG