Compleanno Iling-Junior: gli auguri della Juventus al suo neo 20enne. Il messaggio del club all’esterno inglese

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale la Juventus ha voluto augurare buon compleanno a Samuel Iling-Junior.

È un giorno speciale per Samuel Iling-Junior, che oggi spegne 20 candeline. Primo compleanno per lui in Prima Squadra, nella quale ha debuttato proprio un anno fa, contro l’Empoli. Da allora ha collezionato 21 presenze, mettendo la sua velocità e le sue abilità al servizio del gruppo, e alla fine della scorsa stagione ha coronato il suo impegno con il suo primo gol, contro l’Atalanta. Ora si sta preparando con i suoi compagni di squadra per il Derby della Mole, ma anche se questo sarà un giorno di lavoro per lui, non possiamo che dirgli Buon compleanno, Sam!

The post Compleanno Iling-Junior: gli auguri della Juventus al suo neo 20enne. Il messaggio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG