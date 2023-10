Juve Torino, un’ottima notizia per Allegri: l’infortunato torna in gruppo. Importante rientro verso il Derby della Mole

Come rivela La Gazzetta dello Sport la Juventus recupererà Arek Milik in vista del derby di sabato contro il Torino.

Il centravanti polacco, out con l’Atalanta per un fastidio al polpaccio, lunedì ha fatto gli straordinari allenandosi nel giorno di riposo della squadra di Allegri e oggi è atteso in gruppo.

