Garcia: «Potevamo vincere col Real. Rigore Napoli? La mano c’era». Le dichiarazioni dell’allenatore dopo il 2-3

Garcia a Sky Sport ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid per 2-3. Queste le dichiarazioni del tecnico “rivale” della Juve.

GARCIA – «Il pareggio era il risultato più giusto, ma nel calcio a volte è così. Ci sono cose che mi sono piaciute. Abbiamo gicoato alla pari contro una grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol come l’abbiamo preso, sbagliare fa parte del gioco. Non mi è piaciuto che sull’1-1 ci siamo aperti troppo. In un momento difficile bisogna ricompattarsi per non farsi imbucare dall’avversario che aspettava solo questo, abbiamo sofferto e abbiamo preso il secondo gol. Mi è piaciuto il ritorno dopo l’intervallo con un Napoli aggressivo che ha pareggiato e che poteva vincere. Poi ci sono stati i due episodi, ma non parlerò dell’arbitraggio…C’è il rigore per noi e un fallo su Olivera con corner per l’avversario (prima dell’angolo che ha portato al 2-3). Le cose si pareggiano, anche se c’era mano sul rigore…Sono deluso dal risultato, ma contento della performance».

