Trevisani critica la Juve: «Col Lecce vittoria con gol casuale, con l’Atalanta solite pecche». Le parole del giornalista

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani a Tv Play ha mosso alcune critiche alla Juve dopo la vittoria col Lecce e il pareggio con l’Atalanta.

TREVISANI – «Dice che la Juve ha fatto una buona gara, ma non è la verità. E’ stata una partita complicata nel corso della quale la Juve ha messo in luce le solite pecche, con una mentalità votata innanzitutto a non perdere più che a puntare alla vittoria. Con il Lecce ha giocato allo stesso modo ma in quel caso ha vinto per il gol casuale di un giocatore che stava per uscire».

