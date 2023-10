Compleanno Trezeguet, la Juve non dimentica questo giorno speciale per il francese e gli fa così i suoi auguri

Sono 46 anni oggi per David Trezeguet, il giocatore straniero con più reti nella storia bianconera.

1⃣2⃣3⃣ goal in : il giocatore Francese con più reti nella nostra storia Buon Compleanno, @Trezegoldavid! pic.twitter.com/MRgAt33RjV — JuventusFC (@juventusfc) October 15, 2023

Per anni punto di riferimento dell’attacco della Juve, la società non si è dimenticata di fargli gli auguri in questo giorno speciale per lui.

