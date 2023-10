Caso Fagioli, dopo l’ammissione ecco come il centrocampista sta vivendo questa situazione: la rivelazione su di lui

Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione su Nicolò Fagioli, che dopo l’ammissione per il caso scommesse sa di dover scontare una squalifica (dieci o dodici mesi? Ad oggi non ci sono certezze).

Il giocatore è consapevole di quanto fatto ed è in attesa di conoscere il verdetto, ponendo in conto di dover guardare la sua amata Juventus da lontano per diverso tempo.

