Domenico Berardi, giocatore accostato a più riprese alla Juve, autore di un nuovo record personale con la Nazionale

Come riportato da OptaPaolo, quella di ieri contro Malta è stata la prima marcatura multipla in Nazionale per Domenico Berardi, autore di una doppietta nel 4-0 azzurro.

La Juve lo tiene sempre d’occhio, sapendo anche che dal 2020, giorno della sua prima rete in azzurro, è il giocatore della rosa di Spalletti ad aver segnato di più (otto gol).

