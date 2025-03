Con Conceicao mai in campo, ma il Milan gli rinnova il contratto: la svolta incredibile pronta a scuotere Milanello

Con Conceicao mai in campo, ma il Milan gli rinnova il contratto. Si vocifera di una sorprendente svolta a Milanello.

Il Milan sta utilizzando la pausa per le Nazionali per pianificare le prossime mosse strategiche. Tra le voci più rilevanti, spicca quella del nuovo Direttore Sportivo, con Furlani pronto a definire l’accordo nei prossimi dieci giorni, con un profilo decisamente inaspettato. Questa scelta potrebbe rappresentare solo il primo di una serie di cambiamenti sorprendenti che la società intende attuare. La dirigenza rossonera appare determinata a dare una nuova direzione al club, con scelte che potrebbero avere un impatto significativo sul futuro della squadra. Restano da vedere gli sviluppi di questa trattativa e le future decisioni.

Avviate la grandi manovre al Milan e la voce su Leao che preoccupa

Il mercato estivo del Milan è già al centro delle discussioni, con cessioni importanti che potrebbero segnare una nuova fase per la squadra. Tra i nomi più discussi c’è Rafael Leao, il cui futuro sembra sempre più incerto a causa di un’offerta clamorosa che potrebbe sconvolgere i piani del club. Ma le voci non riguardano solo il portoghese: si parla anche di una decisione sorprendente da parte dei vertici rossoneri, che sembrerebbe andare controcorrente rispetto alla filosofia di gioco e alle scelte di Conceição. Un periodo di grandi cambiamenti si prospetta per il Milan, destinato a rinnovarsi profondamente.

La questione legata al rinnovo del contratto di Alessandro Florenzi ha preso una piega inaspettata. Sebbene fino a poco tempo fa il giocatore fosse considerato sulla via dell’addio, ora il Milan – scrive Milanlive.it – sta seriamente valutando l’opzione di rinnovare il suo contratto. L’annus horribilis di Florenzi, segnato da un grave infortunio al ginocchio durante la tournée estiva negli USA, non ha scoraggiato il club, che sta pianificando il suo reintegro in campo e, parallelamente, il rinnovo contrattuale. Florenzi non è solo un giocatore di valore per il Milan, ma si è rivelato un pilastro per lo spogliatoio, apportando stabilità e coesione al gruppo.

