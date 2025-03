Furlani lo vuole sulla panchina del Milan, la rivelazione lascia tutti senza parole: il profilo divide la piazza e alimenta il dibattito

Furlani lo vuole sulla panchina del Milan, la rivelazione lascia tutti senza parole. Quanto emerso potrebbe cambiare il futuro rossonero.

Il futuro del Milan potrebbe prendere forma proprio in queste ore, con Furlani che sembra aver individuato il profilo ideale per il ruolo di Direttore Sportivo e, secondo quanto emerge, nei prossimi dieci giorni si potrebbe arrivare alla definitiva fumata bianca. Il profilo è decisamente uno dei meno attesi, soprattutto da parte dei tifosi. Questa nomina potrebbe segnare l’inizio di una serie di decisioni forti, che, pur essendo strategiche per il futuro del club, potrebbero suscitare dibattito e divisioni tra i tifosi. La dirigenza rossonera sembra pronta a prendere scelte audaci, puntando a una rifondazione ambiziosa e ben mirata.

Scambio clamoroso con Leao e il preferito di Furlani per la panchina

Il prossimo mercato si preannuncia come uno spartiacque cruciale per il futuro del Milan, che si prepara a una vera e propria rifondazione. La voce di uno “scambio” clamoroso con il Barcellona per Leao è tornata a infiammare i tifosi rossoneri, suscitando però anche una divisione interna sulla convenienza di accettare una proposta così potente dal punto di vista economico. Ma le novità non finiscono qui: è emersa infatti una rivelazione che potrebbe stravolgere gli equilibri in casa Milan, con il nome dell’allenatore su cui Furlani sembra voler puntare per il futuro. Una scelta che potrebbe segnare un nuovo corso per la squadra, portando con sé sia sfide che opportunità.

Furlani lo vuole sulla panchina del Milan: il nome divide la piazza

Raimondo De Magistris, nel suo editoriale su Tmw, ha svelato un retroscena sorprendente riguardo alla scelta del nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista, Furlani, il dirigente incaricato di rifondare la squadra rossonera, avrebbe individuato in uno degli allenatori più in vista della Serie A il profilo ideale per la panchina del Milan. In particolare, De Magistris ha sottolineato che l’attuale tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, sarebbe tra i preferiti di Furlani per guidare la squadra rossonera nel futuro. Una scelta che potrebbe segnare una nuova era per il Milan, se confermata.

