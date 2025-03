E’ fatta per il colpaccio del Milan dal Manchester City, arriva “l’annuncio”: contratto “fatto” e firma imminente, sarà rossonero

E’ fatta per il colpaccio del Milan dal Manchester City, arriva “l’annuncio”. Pochi dubbi ormai, il grande campione sarà rossonero.

Il Milan non vuole perdere tempo e sta già gettando le basi per la prossima stagione, con una pianificazione rapida e decisa. Furlani, chiamato a guidare questa fase di rifondazione, avrà il compito cruciale di scegliere il nuovo Direttore Sportivo e, soprattutto, il nuovo allenatore. Proprio su quest’ultimo, però, emergono voci clamorose: pare che Furlani abbia già individuato il suo candidato ideale per la panchina rossonera, un nome che sembra essere al centro della sua visione per il futuro del club e che lascerebbe di stucco i tifosi. Se la scelta sarà confermata, potrebbe rappresentare una svolta importante per il Milan.

Il colpaccio dal Manchester City e la voce che preoccupa su Leao

Le sorprese in casa Milan non finiscono certo qui. Se la notizia riguardante il possibile nuovo allenatore divide i tifosi, quella emersa nelle ultime ore potrebbe davvero accendere la passione di tutta la tifoseria rossonera. Il Milan sarebbe infatti vicinissimo a un colpaccio clamoroso con il Manchester City, un affare che potrebbe segnare un punto di svolta per la squadra. Tuttavia, le belle notizie non sembrano finire qui: è tornata a circolare una voce ancora più clamorosa riguardo a Leao, con uno scambio monstre con il Barcellona che potrebbe stravolgere il mercato rossonero. Se confermata, una mossa del genere potrebbe riscrivere gli equilibri della squadra per la prossima stagione.

E’ fatta per il colpaccio del Milan dal Manchester City, arriva “l’annuncio”

Nicolò Schira, attraverso un post sul suo profilo, ha dato quello che potrebbe essere uno degli annunci più importanti in vista della prossima stagione del Milan. Secondo quanto rivelato dal giornalista, il club rossonero e Kyle Walker stanno progettando di continuare il loro percorso insieme. Il Milan ha infatti un’opzione di acquisto per il terzino inglese dal Manchester City, con l’intenzione di ingaggiarlo a titolo definitivo. Inoltre, è pronto un contratto fino al 2027 per Walker, un colpo che rinforzerebbe notevolmente la difesa rossonera e porterebbe esperienza e qualità in un reparto fondamentale per il futuro del club.

