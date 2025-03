Segna come Morata+Gimenez, è lui il “nuovo” attaccante del Milan: Conceicao ha già “dato l’ok” all’incredibile cambio

Segna come Morata+Gimenez, è lui il “nuovo” attaccante del Milan. La scelta di Conceicao sarebbe ormai “presa”, ecco cosa cambia.

In casa Milan sono giorni di grande fermento per il futuro del club. Il viaggio di Furlani a Dubai, la scelta del nuovo DS e quella del nuovo allenatore sono solo alcuni dei temi più rilevanti in gioco. I prossimi dieci giorni potrebbero rivelarsi cruciali per definire la nuova rotta della squadra. A rendere ancora più frizzanti queste giornate, è emersa una voce che riguarda proprio la panchina rossonera con un profilo, molto gradito alla piazza, che sarebbe pronto a dire sì al Milan con entusiasmo. Il tempo delle scelte decisive è arrivato, e queste potrebbero riguardare anche l’attacco, un reparto che la dirigenza sembra intenzionata a rinforzare per il futuro prossimo. Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

La voce su Theo e un clamoroso cambio in attacco

Gli ultimi due mesi di questa stagione scriveranno le prime pagine della prossima. I giochi si compiono adesso, e non è un caso che le prime voci di mercato inizino a circolare con maggiore forza proprio in queste ore. Milan e Real Madrid potrebbero infatti negoziare uno scambio clamoroso, con Theo Hernandez protagonista di un trasferimento che potrebbe vedere una stella dei Blancos fare il suo ingresso in rossonero. Ma non finisce qui, perché Conceição, da quanto emerso, avrebbe già aperto alla possibilità di un “cambio” in attacco, con il Milan pronto a rinnovare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Le prossime settimane potrebbero portare sviluppi sorprendenti, segnando l’inizio di una nuova era per il club.

Segna come Morata+Gimenez, è lui il “nuovo” attaccante del Milan

Il Milan ha di recente operato notevoli movimenti sul mercato per rafforzare il suo attacco, investendo 13 milioni di euro per riportare in Italia Alvaro Morata e poi aggiungendo altri 32 milioni per Santiago Gimenez, cedendo Morata al Galatasaray. Nonostante ciò, le reti combinate di Morata e Gimenez ammontano a 9, solo una in più rispetto all’attuale riserva Tammy Abraham, che da solo ha segnato 8 gol e si è distinto per prestazioni vivaci e decisive. Nonostante la posizione iniziale di riserva, Abraham si è dimostrato un elemento chiave del Milan, tanto che si discute del suo futuro all’interno del club. Non solo – scrive La Gazzetta dello Sport – Conceicao potrebbe valutare un nuovo cambio delle gerarchie a Milanello approfittando proprio della pausa per le Nazionalei. Le sue prestazioni potrebbero convincere inoltre i rossoneri a valutare un investimento significativo per tenerlo, anche se il suo ritorno alla Roma sembra già deciso. Tuttavia, il calcio è imprevedibile, e i prossimi mesi potrebbero riservare sorprese riguardo al destino di Abraham, che potrebbe anche contemplare un ritorno in Premier League, dove non manca l’interesse da parte di club come il West Ham.

Leggi l’articolo completo Segna come Morata+Gimenez, è lui il “nuovo” attaccante del Milan: Conceicao ha già “dato l’ok” all’incredibile cambio, su Notizie Milan.