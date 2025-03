“Sì immediato” al Milan, il nuovo allenatore esce allo scoperto: la voce di mercato infiamma i tifosi e riscrive il futuro

“Sì immediato” al Milan, il nuovo allenatore esce allo scoperto. L’ultima voce di mercato infiamma i tifosi e potrebbe riscrivere il futuro.

Il Milan si avvia a vivere un momento di profondo cambiamento, con scelte fondamentali e cruciali per il suo futuro. Furlani, in queste ore, è volato a Dubai, ma la vera notizia riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo per il quale, secondo quanto trapela, la dirigenza rossonera sembra orientata verso un nome a sorpresa.Un profilo che ha scalato rapidamente tutte le gerarchie. Ma non è tutto: parallelamente alla decisione sul nuovo DS, è inevitabile anche quella relativa al nuovo allenatore. Le due scelte, infatti, si intrecciano e potrebbero segnare l’inizio di una nuova era per il Milan, con un progetto tecnico e gestionale pronto a rilanciare il club ai vertici del calcio europeo.

Un profilo da Milan e la voce che fa tremare su Theo

I tifosi del Milan vogliono giustamente sognare e vivere una stagione, la prossima, decisamente in ben altre posizioni di classifica. Per realizzare questo sogno, però, occorre un grande nome in panchina, capace di guidare la squadra verso traguardi ambiziosi. Le aspettative dei supporter rossoneri potrebbero finalmente trovare risposta dalla società, con le ultime voci di mercato che suggeriscono sviluppi interessanti per il futuro della panchina. Il nome in arrivo potrebbe, almeno in parte, colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Theo Hernandez, che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere protagonista di uno scambio inaspettato con il Real Madrid. Un’operazione che potrebbe sorprendere, ma anche segnare una svolta decisiva per il futuro del Milan.

“Sì immediato” al Milan, il nuovo allenatore esce allo scoperto

Tra le varie personalità considerate per la guida tecnica del Milan, emerge il nome di Roberto De Zerbi. Attualmente al timone del Marsiglia, De Zerbi gode di una buona reputazione grazie ai suoi metodi di allenamento e alla sua filosofia di gioco. Tuttavia, il suo legame con il calcio estero e la priorità data al progetto Marsiglia sembrano, almeno per il momento, fattori che lo allontanano da un imminente ritorno in Serie A. Nonostante ciò, restano aperte le porte per una possibile avventura alla guida del Milan, con un interesse reciproco che potrebbe svilupparsi in base alle decisioni del futuro direttore sportivo rossonero. Il tecnico cresciuto nelle giovanili rossonera – scrive Calciomercato.com – accetterebbe la sfida con entusiasmo. La palla ora passa al Milan che, al momento, ha mostrato solo un timido interesse.

