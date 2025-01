Conceicao cambia già il Milan: cessioni bloccate e nuove idee a Milanello, ecco cosa può cambiare

Sergio Conceicao è pronto a rivoluzionare il Milan. Cessione bloccate e nuove idee a Milanello, ecco cosa può cambiare con il suo arrivo.

Il mondo del calcio è in costante fermento, e il Milan, una delle squadre più titolate e seguite, non fa eccezione. L’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera segna l’inizio di una nuova era, non solo in termini di gioco e mentalità ma anche per quanto riguarda gli scenari di mercato, tanto in uscita quanto in entrata.

Con l’addio di Paulo Fonseca e l’atterraggio di Conceicao, ex allenatore del Porto, sono in molti a chiedersi come evolverà la situazione dei giocatori attualmente in rosa e quali nuovi volti potrebbero indossare la maglia del Diavolo nei prossimi mesi.

Un cambio di rotta nelle decisioni di mercato

Con Conceicao al timone, il Milan potrebbe rivedere molte delle strategie precedentemente pianificate per il mercato di cessioni. Il tecnico portoghese, noto per la sua capacità di infondere grinta e carattere nelle squadre che allena, è chiamato a risvegliare lo spirito combattivo di un gruppo che ha recentemente mostrato alcune lacune sotto questo aspetto. Molti i giocatoti che finiranno sotto la lente d’ingrandimento del nuovo tecnico che potrebbe concretamente cambiare le scelte del Milan, sia per il presente che per il futuro. Il cambio di panchina potrebbe infatti portare novità davvero rilevanti a Milanello, alcune anche molto importanti e significative.

Il futuro dei giocatori in bilico

L’avvicendamento in panchina apre nuovi orizzonti per alcuni calciatori che con Fonseca sembravano destinati a lasciare il club. Il cambio in panchina suggerisce che alcune cose saranno riviste, sia in termini di scelte che di minutaggio. Su tutti spicca la situazione relativa a Fikayo Tomori, il cui trasferimento alla Juventus era dato quasi per scontato. Anche Davide Calabria e Ruben Loftus-Cheek potrebbero ritrovare un ruolo centrale nei piani dell’allenatore, a differenza di Noah Okafor, per il quale lo spazio sembra ridotto a causa dell’importanza di Leao nel progetto tecnico di Conceicao. Interessante sarà seguire l’evoluzione di Pavlovic, il cui temperamento potrebbe presto garantirgli un posto da titolare, nonostante la giovane età e la necessità di adattarsi al calcio italiano.

Rinforzi mirati e strategia di mercato

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Sergio Conceicao necessita di tempo per valutare con attenzione le necessità della squadra e individuare i rinforzi più adatti. Un centrocampista pare essere già nel mirino della dirigenza, con Samuele Ricci che emerge tra i candidati principali nonostante il costo del suo cartellino non sia dei più accessibili. Le prossime settimane saranno quindi cruciali per definire le strategie e gli obiettivi di mercato del Milan, in un delicato equilibrio tra conferme, cessioni e nuovi acquisti sotto la guida del nuovo allenatore portoghese.

