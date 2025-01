Conceicao nuovo allenatore del Milan, è ufficiale: altro che 6 mesi, svelata la reale durata del contratto

E’ ufficiale, Conceicao è il nuovo allenatore del Milan. Si vociferava di un contratto semestrale, nei fatti invece non è così.

Il Milan ha ufficializzato oggi l’esonero di Paulo Fonseca, una decisione che ha sorpreso molti. Le cattive prestazioni della squadra e un clima sempre più pesante anche tra i tifosi, hanno suggerito ai dirigenti che fosse necessaria una svolta per raggiungere gli obiettivi stagionali. Fonseca, che era stato scelto per il suo approccio offensivo, non è riuscito a dare continuità ai risultati, portando alla decisione di interrompere il suo incarico.

Con l’arrivo di Conceição, le aspettative sono altissime. La sua grinta e la sua esperienza potrebbero essere determinanti per rilanciare la squadra e puntare alla qualificazione in Champions League. I tifosi rossoneri sono fiduciosi che la nuova guida tecnica possa dare una scossa decisiva al rendimento della squadra.

Conceicao ufficiale, novità sul contratto firmato con il Milan

Il club rossonero ha quindi scelto il suo successore: Sergio Conceição. L’allenatore portoghese, già noto per il suo successo al Porto, ha firmato il contratto che lo lega ai rossoneri in questi minuti. A rendere ufficiale il tutto è arrivato il comunicato della società che ha inoltre svelato anche un dettaglio molto importante in merito al contratto sottoscritto dall’allenatore portoghese. Conceição porta con sé un’esperienza internazionale di alto livello, pronto a riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.

Altro che 6 mesi, ecco la reale durata del contratto di Conceicao al Milan

L’esonero di Fonseca era decisamente nell’aria e l’ipotesi ventilava da tempo con insistenza. Ora è tutto ufficiale, e il Milan si prepara così ad affrontare il 2025 con un cambio in panchina decisamente forte, considerando inoltre che il 3 gennaio è prevista la sfida contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. In mattinata circolava l’ipotesi di un contratto semestrale, il comunicato ufficiale del Milan ha svelato invece la reale durata del contratto sottoscritto dall’allenatore portoghese ex Porto. Il Milan ha comunicato quanto segue: “AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni”.

Conceicao: la nuova speranza del Milan e dei tifosi

Il Milan e i suoi tifosi sperano che il cambio di allenatore rappresenti il punto di svolta per la squadra, un passo fondamentale per iniziare la rincorsa al quarto posto in campionato, che è l’obiettivo minimo per la stagione. Questo cambiamento potrebbe dare una nuova energia alla squadra, stimolando i giocatori a migliorare le loro prestazioni e a lottare con determinazione per centrare il piazzamento in Champions League, che è considerato cruciale per il futuro del club.

