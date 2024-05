L’allenatore portoghese dovrebbe incontrare oggi il suo nuovo presidente con cui non avrebbe un buon rapporto; i rossoneri attendono.

Il Milan ha scelto Sergio Conceicao come nuovo allenatore dopo che la piazza ha fatto capire di non essere d’accordo con l’arrivo di Julen Lopetegui: il portoghese però è ancora sotto contratto con il Porto.

La situazione

Il club lusitano ha appena cambiato presidente: André Villas-Boas (fu allenatore) è il successore di Pinto Da Costa che, prima di lasciare, aveva fatto rinnovare al tecnico il contratto fino al 2028. Conceicao aveva sponsorizzato quest’ultimo e quindi si è portati a pensare che il rapporto col nuovo presidente non possa essere affatto buono; in poche parole l’ex ala di Lazio e Inter tra le altre potrebbe svincolarsi da un momento all’altro per via di un’opzione unilaterale presente nel contratto. Oggi ci sarà l’incontro tra i due col Milan alla finestra.

Jorge Mendes

L’offerta del Milan

Conceicao è assistito da Jorge Mendes con cui i rossoneri hanno negoziato il rinnovo di Leao: Furlani, Moncada e Cardinale sono pronti a fiondarsi sul portoghese in caso di rescissione col Porto, cosa molto probabile. L’allenatore portoghese ha vinto 10 titoli in 7 anni coi Dragoni e predilige moduli simili al 4-2-3-1 di Pioli; per lui i dirigenti del Milan hanno pronto lo stesso contratto proposto a Lopetegui, quello che prevede uno stipendio di 4 milioni a stagione. Fino a quando non ci sarà la firma però Paulo Fonseca spera ancora.

