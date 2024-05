Un portoghese per risollevare un altro portoghese: è quello che sperano i rossoneri in vista della prossima stagione.

Il Milan aspetta la fine di questa stagione infelice senza grossi scossoni: contro il Genoa non è stato un bel vedere per diversi aspetti. Si è vista una squadra slegata e non del tutto motivata per via del fatto che a fine stagione si cambierà allenatore e che il secondo posto è quasi matematico, a tutto ciò si aggiunge il clima teso dato dalla contestazione degli ultras.

Delusione portoghese

Rafael Leao ha giocato una gara piatta e senza acuti, si registra solo un’azione d’attacco generata tra l’altro da uno svarione avversario. Al 67′ il portoghese è stato il primo cambio effettuato da Stefano Pioli: se di solito la curva copre i fischi provenienti da tutti gli altri settori dello stadio, questa volta la parte calda del tifo è stata in silenzio. Per il numero 10 non è stata una bella situazione e infatti ha preferito andar dritto negli spogliatoi senza restare in panchina.

Rafael Leao

Scenari futuri

La Gazzetta dello Sport sottolinea che se anche i suoi numeri realizzativi sono in linea con quelli delle passate stagioni, il suo mancare continuamente nei big match produrrà molto probabilmente un’estate senza offerte. È possibile che proposte possano arrivare al Milan ma non si vede come queste possano essere all’altezza di quanto richiesto. I rossoneri ovviamente sono ben felici di tenerselo stretto perché consci delle sue abilità; si spera che un allenatore “sergente” come Conceicao (sempre che sia lui il nuovo tecnico) possa risollevarlo e proiettarlo verso il tanto agognato salto di qualità.

