Conceicao Juve, il Napoli non molla. La mossa dell’agente Mendes. Ultime sul futuro dell’allenatore del Porto

Il Napoli non molla la pista Conceicao come possibile successore di Spalletti che lascerà la panchina azzurra da campione d’Italia.

Come riferito da Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport a Radio Marte, infatti, l’allenatore del Porto finito nel mirino della Juve è uno dei due nomi sondati insieme a Italiano. Conceicao ha una clausola da 18 milioni che il Napoli non vuole pagare, ma il suo agente Mendes vuole liberarlo per favorire De Laurentiis.

