Zampini punge la Roma: «Tifosi antiJuve perdono per l’arbitro infame». La frecciatina del giornalista dopo la csonfitta col Sivigliaa

Il giornalista romano Massimo Zampini, noto tifoso della Juve, via Twitter ha lanciato una frecciatina alla squadra di Mourinho dopo la sconfitta col Siviglia in finale di Europa League.

ZAMPINI – «Nell’infinito cortocircuito dei tifosi antiJuve, i romanisti dopo 40 anni in cui ci spiegano che la Juve perde le finali di Champions perché in Europa c’è il calcio pulito, finalmente arrivano in semifinale Champions e finale EL e, indovinate un po’, perdono per l’arbitro infame».

The post Zampini punge la Roma: «Tifosi antiJuve perdono per l’arbitro infame» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG