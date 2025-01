Conceicao lancia “l’allarme”, il Milan corre ai ripari: subito due mosse di mercato e una per l’estate, ecco il piano di Ibra

Conceicao lancia “l’allarme”, il Milan corre ai ripari. Tre mosse, due immediate, per risollevare le sorti della squadra.

In vista della prossima sessione di mercato, il Milan è all’opera per rafforzare la propria rosa, puntando in particolare a consolidare il reparto di centrocampo. L’obiettivo è quello di garantire maggiori opzioni di rotazione per i giocatori chiave della squadra, cercando al contempo di cogliere opportunità di mercato che possano tradursi in vere e proprie plusvalenze tecniche senza però eccedere in spese non giustificate.

Conceicao al termine della partita contro la Juventus ha lanciato un vero e proprio allarme al mondo Milan, evidenziando la necessità di avere a disposizione nuovi giocatori dal mercato per poter costruire al meglio le proprie ambizioni di vittoria. Il messaggio pare essere arrivato forte e chiaro al Club che, con Ibra in testa, ha subito mosso passi concreti per accontentare il mister e coprire le falle presenti in rosa con mosse di mercato ben indirizzate.

Rinforzi mirati per il centrocampo: la risposta di Ibra a Conceicao

Attualmente, il Milan può contare su diversi giocatori di qualità nel settore mediano, inclusi Fofana e Reijnders, che hanno sostenuto un carico di lavoro notevolmente elevato. Con il previsto ritorno in campo di Bennacer e Loftus-Cheek, l’organico viene considerato, sotto la guida tecnica di Conceicao e l’eredità di Fonseca, già competitivo sia numericamente che qualitativamente. Tuttavia, la dirigenza rossonera rimane vigile sul mercato alla ricerca di opportunità vantaggiose, sottolineando un approccio di investimento ponderato e condizionato dal reale valore aggiunto che un nuovo acquisto potrebbe portare. A tal proposito si registrano movimenti importanti che portano in ben due direzioni per l’immediato, e una invece con vista futuro. L’ambizione e la volontà di rinforzare la rosa appare più forte che mai, soprattutto valutando i nomi messi nel mirino.

Doppia mossa del Milan per l’immediato e una per il futuro

Il Milan non ha perso tempo e ha colto in modo costruttivo il grido d’allarme lanciato da Conceicao al termine della sfida contro la Juventus. Il Club di Via Aldo Rossi risponde presente e fa sul serio per accontentare il proprio tecnico. Da quanto rivelato da Calciomercato.com, il club rossonero ha fatto un’indagine concreta per Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, ricevendo però una richiesta di 25 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla direzione sportiva milanese e anche dall’Atalanta, che non ha superato l’offerta di 18 milioni. Il talento si prevede parta, ma solo nella prossima estate, periodo in cui la competizione per il suo cartellino si preannuncia più accesa. In alternativa, l’attenzione dei rossoneri si è rivolta a Lucas Gourna-Douath del Salisburgo, anche se i costi elevati del mercato austriaco e la mancanza di indicazioni per investimenti ingenti da parte della dirigenza potrebbero ritardare eventuali trattative. Infine, emerge il nome di Samuele Ricci del Torino come principale interesse per il futuro prossimo, in seguito a una temporanea rinuncia del club torinese a cedere il calciatore in questa fase.

Un approccio cauto ma ambizioso

L’approccio del Milan al mercato di gennaio riflette una strategia che bilancia ambizione e prudenza finanziaria. Con l’obiettivo di consolidare la squadra senza però compromettere la salute economica del club, la dirigenza rossonera dimostra di voler procedere con oculatezza, facendo leva su relazioni consolidate e su una valutazione attenta delle reali necessità tecniche della rosa. Resta quindi da vedere quali saranno le mosse definitive del Milan in questa sessione di mercato, e se l’attesa per le “occasioni giuste” porterà ai rinforzi desiderati per continuare a competere al massimo livello in Italia e in Europa.

