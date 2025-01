Emergenza infortuni senza fine a Milanello, cattive notizie per Conceicao: la gara di Champions è già in salita

Emergenza infortuni senza fine a Milanello, cattive notizie per Conceicao. Le ultime in vista del match di Champions contro il Girona.

In vista della cruciale partita di Champions League che vedrà fronteggiarsi il Milan e il Girona, l’aria che si respira attorno al club rossonero è densa di attesa e preoccupazione. La sfida, che cade in un momento chiave della stagione, non solo offre ai milanisti la possibilità di puntare dritto agli ottavi di finale, ma assume anche un’importanza simbolica, soprattutto dopo il recente passo falso a Torino contro la Juventus.

La sconfitta ha infatti complicato il cammino verso la qualificazione alla massima competizione europea per la prossima stagione. Ad aumentare la tensione ci sono le condizioni fisiche della squadra, non proprio ottimali, con una lista di giocatori indisponibili che potrebbe allungarsi nelle prossime ore.

Pessime notizie da Milanello: la gara di Champions è già in salita

Il Milan arriva a questa partita fondamentale non solo con il morale intaccato dalla sconfitta subita in campionato, ma anche con un’infermeria piuttosto affollata. Conceicao dovrà fare ancora i conti con una rosa ristretta da defezioni e infortuni, la sfida contro il Girona in Champions di mercoledì si preannuncia già in salita. Vincere è quanto mai importante per avvicinare la conquista del pass al prossimo turbo europeo che, in una stagione fino a qui deludente, potrebbe essere un viatico fondamentale per il rilancio della squadra. Dall’infermeria di Milanello non arrivano però buone notizie.

Emergenza infortuni senza fine per il Milan

Tra squalifiche e infortuni, il Milan e Conceicao dovranno fare a meno di diversi giocatori in vista del match di Champions. Ancora emergenza quindi per i rossoneri che vedono ancora distante la luce in fondo al tunnel infortunati. A mancare come detto saranno nomi importanti come Thiaw, Tomori, Loftus-Cheek, Okafor, Chukwueze e il giovane Jimenez saranno infatti assenti, tutti giocatori che avrebbero potuto dare un contributo significativo nella lotta per un posto agli ottavi. La situazione dell’infortunio di Christian Pulisic aggiunge ulteriore incertezza: l’americano, che ha ripreso ad allenarsi separatamente dopo un affaticamento muscolare, valuterà nelle prossime ore se forzare il rientro in campo per la partita contro il Girona o rimandarlo alla successiva sfida di campionato. Nonostante le difficoltà, ci sono comunque delle buone notizie per il tecnico Sergio Conceiçao e per i tifosi rossoneri. L’allenatore portoghese, infatti, potrà contare sul rientro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, dopo aver saltato l’ultimo incontro per squalifica e aver superato un lieve fastidio muscolare, è pronto a riprendere il suo posto in attacco, diventando così un punto fermo su cui costruire le speranze di vittoria del Milan in questa partita cruciale.

Un match decisivo

La partita contro il Girona si carica di un’importanza che va oltre il mero risultato sportivo. Per il Milan, sconfiggere la rivelazione del calcio spagnolo della scorsa stagione potrebbe significare non solo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ma anche una iniezione di fiducia per il proseguo della stagione, dopo gli inciampi recenti. A queste condizioni, la sfida si preannuncia come un vero e proprio banco di prova per la tenuta fisica e mentale della squadra, oltre che per le scelte tattiche di Conceiçao, che dovrà fare i conti con un’organico ridotto all’osso ma determinato a riscattarsi.

