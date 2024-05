Tengono banco anche oggi i discorsi sul casting per la panchine dei rossoneri: riprendono vigore le voci che portano all’ex Tottenham ed Inter.

Non c’è ancora nulla di deciso sul futuro allenatore del Milan anche se ieri, per via del pareggio della Juventus contro la Salernitana, è arrivata la certezza aritmetica del raggiungimento del secondo posto in classifica. Si potrebbe quindi in linea teorica iniziare a discutere con Pioli della strategia di uscita anticipata.

Sergio Conceicao

La novità

Tuttosport sostiene che Antonio Conte abbia lanciato un nuovo messaggio alla dirigenza del Milan che negli ultimi tempi sembrava proiettata su Sergio Conceicao. Il leccese si è proposto nuovamente anche se qualcuno ritiene stia trattando col Napoli di un ipotetico triennale con stipendio di 6,5 milioni a stagione. C’è anche un’indiscrezione non confermata di un incontro tra lui ed Ibrahimovic a Montecarlo.

Gli scenari

La dirigenza rossonera ha preso atto della situazione ma resta dubbiosa sul da farsi: l’arrivo dell’ex Tottenham ed Inter tra le altre metterebbe pressione all’ambiente in tutte le sue componenti, soprattutto in caso di mancate vittorie. Secondo il quotidiano piemontese però Moncada, Furlani ed Ibrahimovic non sarebbero nemmeno convinti al 100% di Conceicao che dovrebbe liberarsi dal Porto subito il 26 maggio, giorno della finale di Coppa di Portogallo. Convincono ancora meno le ipotesi De Zerbi (per via della clausola rescissoria da pagare), Sarri e Fonseca. Il Milan in ogni caso smentisce ogni legame con Conte anche se c’è la, per ora remota, possibilità che possa trattarsi di bluff.

L’articolo Conceicao non convince appieno, Conte si candida nuovamente proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG