0 goal e 1 assist nella stagione scorsa con la maglia del Milan, la sua prima in Italia, 13 goal e 9 assist in questa stagione con la maglia dell’Atalanta: Charles De Ketelaere è ufficialmente rinato.

L’allenatore

Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN della doppietta del belga che ieri ha permesso alla sua squadra di battere la Roma: “Che sapesse giocare era risaputo, il merito è suo. Oggi andava via da tutte le parti, deve avere una buona condizione. E poi è un ragazzo intelligente che conosce il calcio. Non è difficile con lui trovare le collocazioni, ha fisicità e ha margini molto molto importanti. Se l’aveva preso il Milan, significa che era un giocatore importante…”.

Il diretto interessato

Sempre ai microfoni di DAZN lo stesso Charles De Ketelaere ha commentato così il suo stato di forma: “Ho sempre provato a fare il mio, partita dopo partita, sono cresciuto tanto e si vede. Questa partita ha dato un grande slancio per la Champions, ora abbiamo due finali e andiamo con la stessa fiducia. Ringrazio il presidente per le belle parole, ma adesso penso alle prossime gare“.

I motivi della svolta

Insomma forse Paolo Maldini ci aveva visto giusto quando quasi due anni fa ormai decise di investire più di 35 milioni di euro per assicurarselo. Ora è in prestito ai bergamaschi che quasi sicuramente lo riscatteranno per 22 milioni di euro dopo averne pagati 3 per l’iniziale prestito. Il belga gioca in posizione più offensiva, quasi da falso nove mentre in rossonero era utilizzato solo come trequartista.

