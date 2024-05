Il capitano del club piemontese potrebbe voler fare il salto di qualità la prossima estate magari dopo un Europeo vissuto da protagonista.

Il Milan probabilmente metterà mano anche alla difesa questa estate visto che quello arretrato è stato l’unico reparto non interessato dalla rivoluzione della passata stagione. Non è un mistero che piaccia Alessandro Buongiorno del Torino, d’altronde i dirigenti rossoneri hanno seriamente provato a prenderlo anche a gennaio fermandosi però di fronte alla volontà del ragazzo di non forzare una cessione. Un altro problema è il prezzo piuttosto alto dell’italiano: il Milan dovrebbe vendere un centrale titolare a buon prezzo per pensare di trattare il suo acquisto con Cairo.

La situazione secondo l’esperto

Niccolò Ceccarini su TMW dipinge così la situazione: “Un altro giocatore che ha tanto mercato è Alessandro Buongiorno. Piace a tutte le big di serie A ma non da oggi. La sua valutazione è superiore ai 40 milioni di euro e arrivare a questa cifra è un problema un po’ per tutti. Anche il Napoli si è inserito nella corsa”.

Gli scenari

“Anche Inter e Milan seguono il centrale granata con attenzione. Il club nerazzurro avrebbe però bisogno di vendere per avere qualche chance. Idem il Milan, che già nella sessione invernale aveva sondato il terreno poi fermandosi subito visto che il Torino non ha mai pensato di privarsene. Ora però c’è una lunga estate davanti evedremo come evolverà la situazione“.

