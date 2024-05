L’americano ha rispettato le grandi aspettative che c’erano nei suoi confronti al momento del suo arrivo e forse ha reso anche meglio del previsto.

Non è stata una stagione indimenticabile per il Milan ma se la squadra può guardare al futuro con un minimo di ottimismo è per le basi poste in questi mesi: la tanto discussa campagna acquisti rivoluzionaria della scorsa estate sta dando più risultati positivi che negativi.

Capitan America

La Gazzetta dello Sport celebra in particolare Christian Pulisic che, insieme forse a Loftus-Cheek, suo compagno anche al Chelsea, è stato il migliore degli acquisti estivi. Pagato 20 milioni dai londinesi che ritenevano concluso il suo ciclo inglese, il suo valore è già cresciuto tantissimo. L’attaccante esterno ha segnato una doppietta contro il Cagliari sabato sera, la sua prima in Serie A, quella che gli ha permesso di arrivare in doppia cifra.

Christian Pulisic

I record ed i paragoni illustri

Alla sua prima stagione in assoluto in Italia Pulisic è il primo centrocampista del Milan ad essere capace di segnare più di 10 reti senza rigori. La rosea fa notare come i suoi numeri siano superiori anche a quelli di Kakà, un mostro sacro; il brasiliano nella stagione 2005/06 si fermò a quota 11 mentre lo statunitense è già a 12 ed il campionato non è ancora finito. C’è poi un’altra coincidenza che fa sorridere: ogni volta che segna il Milan vince, è accaduto sempre tranne che a Monza.

L’articolo Stagione da sogno per Pulisic, i paragoni con i grandissimi ci stanno proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG