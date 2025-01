Conceicao “striglia” il Milan, decisione forte in vista della gara con il Como: ecco la mossa del mister

Conceicao dopo il pareggio col Cagliari si è fatto sentire negli spogliatoi. In vista della gara con il Como emerge una decisione “forte”.

Il Milan dopo aver sollevato la Supercoppa Italiana ha visto il suo cammino in Serie A interrotto da un pareggio casalingo contro il Cagliari, un risultato che ha scontentato e non poco i tifosi. L’importanza di questo incontro risiedeva non solo nell’opportunità mancata di guadagnare tre punti preziosi ma anche nel modo in cui la squadra ha eseguito (o meglio, non eseguito) le direttive tattiche del portoghese, soprattutto durante il primo tempo.

Questo evento segna un momento cruciale nella stagione del Diavolo, riflettendo sulle sfide prossime e sull’atteggiamento richiesto ai giocatori per superarle. Martedì il Milan sarà già in campo per recuperare la partita persa durante la rassegna di Riad della Supercoppa Italiana. Il mister in previsione del match contro i lagunari ha preso una decisione “forte” per scuotere l’ambiente e ottenere una reazione vincente.

Un pareggio che sa di sconfitta e la mossa a sorpresa di Conceicao

Il Milan ha affrontato il Cagliari in un match che si è concluso con un pareggio per 1-1. Dopo la vittoria emozionante in Supercoppa Italiana contro l’Inter, le aspettative erano alte per i Rossoneri. I marcatori Alvaro Morata per il Milan e Nadir Zortea per il Cagliari, quest’ultimo premiato come Panini Player of the Match, hanno delineato l’esito della partita. Questo pareggio, tuttavia, non è stato accettato positivamente da Conceicao, che ha visto nella prestazione della sua squadra la mancata concretizzazione di una grande occasione. Il mister, a tal proposito, ha già in mente una decisione molto forte in vista e in preparazione del match contro i lagunari di domani sera.

La furia di Conceicao e la decisione forte

Sergio Conceicao ha manifestato tutto il suo disappunto per il risultato raggiunto. La sua rabbia si è concentrata soprattutto sulla mancanza di attuazione delle strategie di gioco impartite, particolarmente evidente nel primo tempo della partita. Il tecnico portoghese, che ha recentemente preso le redini del Milan, ha definito quelli trascorsi come i peggiori quarantacinque minuti della sua carriera da allenatore, sottolineando la necessità per i giocatori di assumersi più responsabilità e di mostrare maggiore determinazione in area di rigore. Dopo il pareggio contro il Cagliari, è emerso chiaro che Conceicao non ha intenzione di tollerare ulteriori passi falsi. La squadra si è immediatamente concentrata sul prossimo incontro di campionato contro il Como, una partita rinviata a causa degli impegni nella Supercoppa Italiana. L’allenatore – scrive Il Corriere dello Sport – ha imposto regole ferree in vista di questo match: nessun ritardo è consentito, l’attenzione all’alimentazione deve essere massima e sono previste doppie sessioni di allenamento. L’obiettivo è chiaro: eliminare tutti i difetti visti finora e migliorare sia fisicamente che mentalmente. Conceicao ha anche discusso questi problemi con la dirigenza, evidenziando come il Milan abbia sprecato numerose opportunità di fare punti in stagione.

La reazione che si attende il mister

La partita contro il Como è vista come una chance per la squadra di dimostrare una reazione forte e decisiva, un segno di maturità e di crescita che tutti si aspettano di vedere. La strada per il successo è impervia, e il Milan, sotto la guida di Conceicao, sa che ogni partita da qui in poi sarà cruciale per le proprie ambizioni in campionato.

