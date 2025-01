Né Rashford, né Walker, il colpo dalla Premier è un altro: svelata la mossa del Milan, si parla già di cifre

Possibile colpo a sorpresa del Milan in arrivo dalla Premier, non è né Rashford né Walker. Ecco di chi si tratta, si parla già di cifre.

Il Milan guarda al nuovo anno con la speranza di rimettere in piedi una stagione che, finora, ha vissuto solo di pochi momenti positivi. La parentesi vincente in Supercoppa Italiana, seppur importante, è stata un’eccezione in un cammino altalenante. Ora, per dare un senso compiuto a questa vittoria, i rossoneri devono dare continuità ai risultati, soprattutto in campionato.

Dal fronte mercato, il Milan spera di ricevere qualche rinforzo, che potrebbe arrivare dalla Premier League. La dirigenza rossonera sta monitorando con attenzione le opportunità per rinforzare la squadra e aumentare le possibilità di lottare per un posto in Champions League. Il momento di agire e dare un nuovo senso alla stagione è adesso, non si può più attendere.

Né Rashford, né Walker: il colpo dalla Premier è un altro

Il nome che circola con insistenza è sorprendente. Non si tratterebbe infatti di giocatori come Rashford o Walker, già accostati al Milan in passato, ma di un profilo inaspettato che potrebbe sorprendere tutti e rappresentare un colpo importante per il futuro della squadra. L’ultima indiscrezione spiazza decisamente tutti, soprattutto perché si parla anche di cifre, facendo presagire possa essere un affare pronto a definirsi a stretto giro. Il Milan si muove e, così come trapela, potrebbe davvero sorprendere.

Ecco il colpo a sorpresa dalla Premier

Nel mondo del calcio, il mercato di trasferimento non smette mai di offrire storie intriganti e potenziali movimenti che possono cambiare le sorti dei giocatori e delle squadre. Uno dei nomi che sta facendo molto parlare di sé in questo periodo è quello di Wataru Endo, centrocampista giapponese attualmente in forza al Liverpool. Il Milan, con un programma impegnativo di partite e l’esigenza di gestire al meglio la rosa, ha posto gli occhi su Endo come potenziale acquisto. La prospettiva di aggiungere un giocatore della sua esperienza e qualità alla squadra potrebbe offrire al tecnico dei rossoneri una nuova e preziosa opzione tattica in mezzo al campo. Endo – riporta CaughtOffside – potrebbe rappresentare un’importante risorsa in grado di adattarsi al dinamico contesto calcistico italiano. Nonostante le aperture mostrate da Endo verso un cambio di maglia, il Liverpool non sembra intenzionato a lasciarlo partire tanto facilmente. L’importanza di mantenere una rosa ampia e competitiva per affrontare gli impegni di una stagione lunga e complessa fa sì che il club valuti con attenzione ogni possibile uscita. Tuttavia, una proposta nella fascia dei 12-15 milioni di euro potrebbe convincere i Reds a considerare il trasferimento.

Le altre squadre interessate

Oltre al Milan, anche altre squadre hanno manifestato interesse per il centrocampista giapponese. Tra queste, il Fulham si presenta come uno dei pretendenti più attivi, ma non è l’unico club in lizza. Wolverhampton, Ipswich Town e Celtic hanno altresì espresso la propria curiosità verso il profilo di Endo, delineando un contesto competitivo per l’acquisizione del suo cartellino.

LEGGI ANCHE Ha chiesto la cessione, la motivazione spiazza tutti: ecco l’opportunità e l’insidia che deve affrontare il Milan

Leggi l’articolo completo Né Rashford, né Walker, il colpo dalla Premier è un altro: svelata la mossa del Milan, si parla già di cifre, su Notizie Milan.