L’opinionista Paolo Condò sottolinea come le partite di questa settimana faranno capire quanto inciderà la Champions League sulla Serie A.

Paolo Condò, giornalista di spicco, su La Repubblica ha offerto il suo punto di vista sulle performance delle squadre di punta della Serie A, focalizzandosi su un aspetto chiave che potrebbe influenzare il prosieguo della stagione: la gestione della rosa e l’impatto del turnover prima degli impegni europei.

Salgono gli azzurri

Il primo squarcio sulla situazione attuale vede il Napoli di Antonio Conte fare un balzo verso l’alto (la vetta al momento è occupata dall’Udinese. La squadra, sotto la guida di uno degli allenatori più titolati e discussi del panorama calcistico italiano, ha saputo approfittare delle circostanze, distanziando temporaneamente avversari del calibro di Inter e Juventus. La chiave di tale exploit? Una gestione oculata dell’energia e delle forze in campo, che permette ai partenopei di affrontare la settimana di preparazione al prossimo match senza le pesanti zavorre degli impegni in Champions League.

Antonio Conte

Sotto accusa

La riflessione di Condò si sposta rapidamente sull’Inter e su come questa abbia affrontato l’ultima partita di campionato all’U-Power Stadium. L’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, in vista dell’imminente impegno in Champions League, ha operato numerose rotazioni nella formazione titolare. Questa scelta, se da un lato può essere vista come una necessaria gestione delle energie in vista di un calendario fitto, dall’altro ha avuto come effetto collaterale la perdita dell’anima della squadra. I giocatori dell’Inter, infatti, hanno mostrato difficoltà nell’imprimere il proprio ritmo alla partita contro il Monza, trovandosi costretti a intensificare notevolmente l’impegno nelle fasi finali per evitare addirittura di perdere.

