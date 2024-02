Paolo Condò esalta il talento di Mehdi Taremi, destinato a breve ad aggregarsi all’Inter: ecco l’analisi del giornalista sull’attaccante

Dagli studi di Sky, Paolo Condò presenta Mehdi Taremi, prossimo acquisto dell’Inter, a tifosi e appassionati, descrivendolo con queste parole.

TAREMI – «È un grande acquisto, se ne era parlato abbondantemente la scorsa estate. Entra nelle gerarchie come terza punta, non credo metta in pericolo la titolarità di Lautaro e Thuram ma sicuramente entra nelle rotazioni. La prospettiva di giocare il mondiale per club aumenta il numero delle partite, Taremi e Zielinski vanno nell’ottica di allungare ulteriormente la rosa. È un grande giocatore ed è un esperto di Champions League»

L’articolo Condò esalta Taremi: «Grande acquisto per l’Inter. E’ esperto soprattutto in questa cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG