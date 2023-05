Paolo Condò ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Roma, analizzando anche il momento positivo dei nerazzurri

Ospite a Sky Sport, Paolo Condò si esprime così sull’Inter, reduce da un’importantissima e sofferta vittoria sul campo della Roma di Mourinho:

ROMA INTER- «Inter? Sono tornati gli attaccanti! L’Inter creava molto anche prima, infatti Simone Inzaghi se ne lamentava in conferenza. Il grande problema era che ad un certo punto ci si metteva a contare da quanto tempo gli attaccanti non segnassero. Improvvisamente la diga è crollata. Euroderby? L’Inter è la squadra più in salute del campionato, sta benissimo. La partita chiave è stata quella di Empoli dove Lukaku si è sbloccato»

L'articolo Condò: «Euroderby? L'Inter squadra più in salute del campionato» proviene da Inter News 24.

