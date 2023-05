Maurizio Pistocchi ha detto la sua dopo la vittoria dell’Inter per 2-0 in casa della Roma di Mourinho: le parole

Maurizio Pistocchi prova ad analizzare la vittoria dell’Inter contro la Roma nella 34esima giornata di campionato, riconoscendo molti meriti sia a Brozovic che a Lukaku:

INTER-«È tornato Brozovic, è tornata l’Inter. Quinta vittoria consecutiva 15 gol segnati, 1 subito. Partita complicata, contro una Roma solida e fisica, risolta da una giocata magistrale del croato: palla col contagiri per Dumfries e gol di Dimarco, sempre più importante : 6 gol 6 assist per lui. Il raddoppio di Lukaku è il premio per la sua buona prestazione, con l’assist di Lautaro Martinez che è arrivato nel momento migliore degli uomini di Mourinho»

