Ecco le parole di Paolo Condò che analizza la partita persa contro l’Udinese da parte dell’Inter, così su La Repubblica.

Sono queste le parole di Paolo Condò che parla a La Repubblica della situazione dell’Inter dopo la sconfitta contro i friulani: “Inter e Juventus hanno ufficializzato la crisi. Fra Atalanta e Udinese sarà scontro al vertice. Simone Inzaghi, che anche senza scudetto era uscito promosso dalla prima stagione nerazzurra, sta palesando inattesi limiti. La doppia sostituzione dopo mezz’ora per non rischiare i giocatori già ammoniti non è sembrata una mossa, ma una fobia.“

Simone Inzaghi

Conclude così Condò: “se c’è un modo per ‘perdere’ uomini, è questo. A Max Allegri sono scappati da tempo, come dimostra lo stesso incubo monzese al quale nessuno ha provato a ribellarsi. La litania ormai usurata sulle assenze e sulle ‘categorie’ dei giocatori ha convinto buona parte della rosa non solo di non essere da Juve, ma di non godere della stima del proprio allenatore.“

