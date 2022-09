L’ex difensore della Juventus Sergio Porrini ha commentato la crisi bianconera ai microfoni di JuventusNews24. Le parole sulla posizione di Allegri

Sergio Porrini ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole sulla posizione di Allegri.

«Credo che la società abbia fatto una scelta che è stata quella di riportare un allenatore che ha fatto molto bene, tornando quindi sui propri passi dopo annate in cui erano stati coinvolti Pirlo e Sarri che non hanno fatto troppo bene. Si sta cercando di dare una seconda possibilità ad Allegri che ora deve però capire come venire fuori da questa situazione. Ad oggi, visto anche l’ingaggio oneroso dell’allenatore, non mi sembra sia cambiato molto rispetto alle gestioni che ho citato in precedenza».

