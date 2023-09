L’opinionista Paolo Condò elogia Simone Inzaghi per come ha saputo usare perfettamente i giocatori a sua disposizione.

Paolo Condò su La Repubblica sottolinea il salto di qualità di Simone Inzaghi. “Dotato dal club dei mezzi necessari, Simone Inzaghi ha imparato a sfruttare il suo organico con chirurgica precisione, e il concetto di imparare non è scelto a caso visto che due anni fa furono proprio i cambi di un derby a venirgli imputati come causa dello scudetto perso a favore del Milan. Il contrappasso è evidente”.

Carlos Augusto

L’opinionista sostiene che la varietà di opzioni a sua disposizione è un fattore decisivo: “Sabato l’Inter ha vinto il quinto derby consecutivo — un’enormità — con variazioni al copione minime: una partenza sprint seguita da una gestione priva di grattacapi. Stavolta è stato aggiunto un ultimo tratto con forze fresche e devastanti, da Frattesi a Carlos Augusto, preziose per bloccare sul nascere il tentativo di rimonta del Milan dilatando il punteggio. L’Inter ne ha tanti, la prima verità stagionale è questa. E gente come Pavard, Klaassen e Sanchez non l’abbiamo ancora vista”. Il giornalista poi trova qualche similitudine col gioco della Juventus, che comunque non va tolta dalla corsa Scudetto: “Anche la Juventus usa alternare fasi di gioco molto offensive ad altre conservative, e l’efficacia con cui l’ha fatto contro la Lazio non ha precedenti nella seconda tranche di Allegri. Non è ancora possibile quantificare il guadagno che la Juve capitalizzerà non giocando le coppe: Allegri non è il tecnico che se ha più tempo si sfinisce di tattica, più probabile che aggiunga qualche schema sui calci piazzati. Diverso il discorso fisico, anche perché la Juve ha una rosa più stringata rispetto all’Inter: la verità — paradossale nel microclima di tifo contrario italiano — è che più le sue rivali andranno avanti in Europa, più saranno le chance bianconere in campionato”.

