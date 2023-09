Il noto giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, rimprovera Davide Frattesi per il suo comportamento in Inter-Milan

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Carlo Pellegatti sottolinea e critica l’atteggiamento avuto in campo da Davide Frattesi in Inter-Milan ed il suo gesto provocatorio nei confronti dei rossoneri sul 4 ad 1.

LE PAROLE – «Il gesto di Frattesi? Prima una premessa: non mi è piaciuto il coro indirizzato a Calhanoglu quando il pullman del Milan è sfilato per Milano. Poi Davide è appena arrivato a Milano, se vuole essere l’idolo della tifoseria…io ho perso dei derby 5-2 con Benitez espulso. Suarez e Corso non hanno mai fatto il derby indicando ‘cinque’ ai giocatori del Milan. Ho perso un derby contro Oriali 5-1, né lui né Mazzola hanno fatto questo gesto».

L’articolo Pellegatti rimprovera Frattesi: «Il suo gesto nel derby? Ci vuole rispetto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG