Luca Marchetti a Sky Sport è tornato sulla trattativa che ha portato Marcus Thuram a scegliere l’Inter e non il Milan. “Il club nerazzurro ha preso l’attaccante francese perché lo seguiva da tempo. L’affondo sul giocatore è arrivato dopo un’accelerazione improvvisa perché si era creato un derby col Milan ed era arrivata dall’ambiente rossonero anche la provocazione di un interessamento a Lukaku. A quel punto i nerazzurri avevano voluto vincere il derby di mercato per Thuram. Ma i dirigenti dell’Inter lo avrebbero preso anche se fosse rimasto il belga“.

L’esperto poi sostiene che Inzaghi avesse qualche dubbio su un aspetto in particolare: “Thuram coniuga velocità, potenza e tecnica. Sa andare nello spazio, sa andare in profondità, sa dare assist. La capacità realizzativa forse era l’unico dubbio di Inzaghi ma ha anche segnato“. Infine un bilancio complessivo sulla campagna acquisti estiva realizzata dal club nerazzurro: “Lui come altri sono arrivati a parametro zero. L’Inter in questo mercato ha comunque incassato cento milioni e ne ha spesi cento pareggiando i conti. Fra le squadre di testa classifica per spese fatte prima è la Juve, secondo il Napoli, terzo il Milan e quarta l’Inter. Questo vuol dire che c’è una ricerca da parte dei dirigenti su quelle che sono le occasioni di mercato. Ma anche da parte di Inzaghi un ottimo lavoro di valorizzazione. Il club ha approfittato di alcune situazioni favorevoli, l’organizzazione nella costruzione della rosa ha portato a grossi cambiamenti. E c’è da considerare anche che l’Inter ha dovuto cambiare piani sia quando non è arrivato Lukaku sia Scamacca“.

