Comincia la preparazione dell’Inter alla prima gara di Champions League contro il Real Sociedad: le immagini da Appiano Gentile

L’Inter si mette alle spalle il derby vinto contro il Milan e comincia a pensare alla sfida di mercoledì in Champions League contro il Real Sociedad. Allenamento in mattinata per i nerazzurri, come testimoniano le immagini pubblicate sui canali social ufficiali del club.

Domani mattina la rifinitura ad Appiano Gentile e poi la partenza nel pomeriggio per San Sebastian.

L’articolo Verso Real Sociedad-Inter, le immagini dell’allenamento ad Appiano – FOTO proviene da Inter News 24.

