L’opinionista Paolo Condò fornisce degli alibi all’allenatore portoghese per qualche scelta di formazione poco convincente.

Il recente pareggio del Milan contro il Torino continua a far discutere molto così come le scelte iniziali di Paulo Fonseca.

L’attenuante

L’allenatore si è visto costretto a sperimentare al momento di schierare la formazione iniziale a causa di una preparazione estiva influenzata dagli impegni degli Europei e dalle dinamiche di mercato. Questo ha portato alla creazione di uno schieramento che, come suggerisce Paolo Condò su La Repubblica, probabilmente non vedremo replicato in futuro.

Alexis Saelemaekers

Il monito

Tra le mosse tattiche di Fonseca, spicca l’utilizzo di Alexis Saelemakers in una posizione non sua: il belga ha giocato come terzino sinistro e ovviamente ha faticato non poco contro Bellanova. Nonostante ciò, l’opinionista spera che non venga accantonato per questo motivo: l’evoluzione del calciatore sotto la guida di Thiago Motta a Bologna è stata significativa. Condò spera che Fonseca sia pertanto incentivato a valorizzare Saelemakers, considerandolo un elemento prezioso e versatile per il suo scacchiere tattico: l’ex Bologna ha caratteristiche diverse rispetto agli esterni d’attacco che hanno qualità prettamente offensive.

Sensazioni contrastanti

Il pareggio contro il Torino, ottenuto in extremis, ha messo in luce contemporaneamente punti forti e deboli della squadra rossonera. La capacità di ribaltare il risultato, grazie agli input dalla panchina, evidenzia una risorsa preziosa per il Milan. Di contro, le amnesie difensive patite durante la partita rimandano a una fragilità che non è nuova agli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori: Fonseca dovrà lavorare molto su questo aspetto per far sì che il Milan possa competere al massimo livello.

