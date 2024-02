L’opinionista Paolo Condò sostiene con forza che la squadra di Inzaghi sia più forte di quella che la passata stagione ha raggiunto la finale di Champions.

Paolo Condò su La Repubblica ha celebrato la grande crescita dell’Inter negli ultimi mesi. “Consapevole che il pareggio fosse risultato gradito alla Juve, perché avrebbe lasciato aperto ogni gioco alla vigilia delle coppe, l’Inter ha inseguito la vittoria nel secondo scontro diretto con superiore determinazione, e l’ha ottenuta con merito. Ora farà bene a considerare soltanto il vantaggio reale di 4 punti, e non quello virtuale di 7 comprensivo del recupero, perché ad aspettarla è l’Atalanta, la squadra più in forma del momento. Però la convinzione che l’Inter sia la squadra migliore del campionato esce ingigantita dal match di San Siro“.

I meriti di Inzaghi

“Simone Inzaghi prima ha trovato la giusta misura per mantenere una pressione costante sulla difesa bianconera senza esporsi troppo al suo letale contropiede, e una volta sbloccato il risultato ha rivoltato la strategia come un guanto. Dell’Inter impressiona la fase di recupero alto del pallone, come una squadra di basket che domina a tal punto i rimbalzi da tirare a canestro tre volte per azione. È una questione di organizzazione di gioco ben codificata, e di singoli cresciuti a vista d’occhio grazie alle cure del tecnico. Per dirne una non è normale che Çalhanoglu diventi a 30 anni un regista di sbalorditivo livello: migliore in campo per distacco”.

La conferma

“È un peccato che il tabellino elegga a giocata decisiva l’autorete di Gatti, perché il resto dell’azione appartiene a un pilastro come Barella e ai due acquisti di maggior spessore, Pavard — arrivato in area a sorpresa come un cavallo degli scacchi — e Thuram. A conferma che l’Inter finalista di Champions è stata migliorata. Uno scontro diretto così prematuro lascia aperta alla Juve una prospettiva. Se l’Inter si sta confermando, la squadra di Allegri è nel corso di un processo di crescita”.

