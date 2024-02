L’ex attaccante Paolo Di Canio è tornato sulla vittoria dei nerazzurri contro gli uomini di Allegri criticando però il capitano nerazzurro.

Paolo Di Canio a Sky Sport ha detto la sua su Inter-Juventus partendo dalla prestazione dei due centravanti. “Vlahovic era molto nervoso, ha litigato con l’arbitro in occasione di un gol sbagliato. In queste partite devi imprimere una ferita alla difesa dell’Inter, non dico segnare, ma almeno tirare e far parare Sommer per impensierire i nerazzurri e invece ha fatto sfumare l’azione“.

Hakan Calhanoglu

Sull’attaccante argentino

“Lautaro, come succede spesso di questi tempi, è sembrato appesantito di gambe e mentalmente, mi è sembrato svuotato. Alla fine comunque la partita l’ha vinta l’Inter che è la cosa più importante ed era la cosa da fare. L’argentino ha fatto un vero praticantato. Ha dovuto prima fare il gregario, lavoro sporco per gli altri. Il posto fisso se lo è guadagnato da leader assoluto e sono gli altri ora che devono giocare per lui“.

Altre considerazioni sul Derby d’Italia

“La Juve non si scoraggerà. Hanno l’idea che aver perso oggi non è una mazzata, non si abbatte l’autostima, giocheranno come sanno in attesa di quello che può accadere anche con la CL. Vogliono rimanere attaccati al carro. L’Inter è una squadra che ha 15 nazionali, tutti leader, in Italia non ha nessuno questa squadra, Barella, Bastoni, Acerbi. Frattesi giocherebbe ovunque da titolare. Calhanoglu ha fatto con un passaggio un dribbling a sei giocatori. Non so se l’Inter vincerà il campionato e con quanti punti di distacco ma oggi ha dato una bella sterzata“.

